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Результаты забега «Арена Полумарафон», который прошел 14 апреля в Санкт-Петербурге. На дистанции 21,1 км Денис Чертыков установил рекорд трассы

В воскресенье 14 апреля в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Полумарафон». Участникам были доступны дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км.

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