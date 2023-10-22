Как засчитываются в трудовой стаж периоды работы в случае получения досрочной профессиональной пенсии за выслугу лет, при дос...

Как засчитываются в трудовой стаж периоды работы в случае получения досрочной профессиональной пенсии за выслугу лет, при достижении общеустановленного пенсионного возраста?Статьей 51 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г.
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