Водители в Тульской области стали реже покидать места ДТП

Оставление места ДТП часто ведет за собой лишение прав и уголовное наказание. Тульская служба новостей обратилась в региональную Госавтоинспекцию и узнала, как изменилось число водителей, которые покинули место совершенной аварии за последние пять лет.
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