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BFMTV: почти 80% французов заявили, что вынуждены экономить

BFMTV: почти 80% французов заявили, что вынуждены экономить

Почти 80% французов вынуждены экономить, следует из опроса компании Elabe, проведённого для BFMTV. «В преддверии осени 2026 года 79% французов заявляют, что вынуждены затягивать пояса, из них 53% говорят, что вынуждены это делать слегка, а 26% — сильно», — говорится в публикации.

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