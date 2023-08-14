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Подпольщики Херсона помогли уничтожить склад боеприпасов и боевиков ВСУ

Подпольщики Херсона помогли уничтожить склад боеприпасов и боевиков ВСУ

Подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли российским военным ликвидировать несколько объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое Херсонской области, а также около 30 боевиков, склад боеприпасов и военную технику.

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