Подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли российским военным ликвидировать несколько объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое Херсонской области, а также около 30 боевиков, склад боеприпасов и военную технику.
Подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли российским военным ликвидировать несколько объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое Херсонской области, а также около 30 боевиков, склад боеприпасов и военную технику.
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