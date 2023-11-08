Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин заявил, что от обострения на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди

Путин заявил, что от обострения на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди

Президент Российской Федерации Влвдимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ заявил, что от эскалации палестино-израильского конфликта в первую очередь страдают мирные люди.

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