Путин заявил, что от обострения на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди

Президент Российской Федерации Влвдимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ заявил, что от эскалации палестино-израильского конфликта в первую очередь страдают мирные люди.
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