5 главных новинок Premiata: обувь, которая задаёт настроение сезона

Итальянский бренд Premiata встречает новый сезон сразу несколькими убедительными ответами на главный вопрос современной моды: как совместить комфорт, характер и безупречный городской стиль? Antenna Daily выбрала пять моделей из актуальной коллекции.
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