Показаны кадры участвующего в спецоперации российского танка – «дикобраза» с дополнительной защитой от дронов и мин

Вооруженные силы Российской Федерации готовят наступление на вражеские позиции с использованием танков – «дикобразов», как СМИ называют танки, усиленные специальной защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов и от действия мин противника.
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