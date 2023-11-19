Бывший гитарист Пугачевой объяснил появление артистки в монастыре на Кипре

Певица Алла Пугачева после своего переезда на Кипр отправилась в местный монастырь. Бывший гитарист артистки и ее друг Александр Левшин отметил, что для зведы посещение святых мест является обычной практикой.
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