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Бывший гитарист Пугачевой объяснил появление артистки в монастыре на Кипре

Бывший гитарист Пугачевой объяснил появление артистки в монастыре на Кипре

Певица Алла Пугачева после своего переезда на Кипр отправилась в местный монастырь. Бывший гитарист артистки и ее друг Александр Левшин отметил, что для зведы посещение святых мест является обычной практикой.

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