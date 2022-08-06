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Медведев вышел в 26-й финал в карьере и четвертый – в этом сезоне

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу в полуфинале в Лос-Кабос – 7:6, 6:1 против Миомира Кецмановича.

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