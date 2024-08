Согласно датскому исследованию, гестационный диабет не повышает риск развития рака молочной железы

Согласно исследованию, в котором приняли участие почти 750 тысяч матерей, опубликованному а ежегодном конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета (Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes), у женщин, страдающих гестационным диабетом, вероятность развития рака молочной железы не повышается.