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Согласно датскому исследованию, гестационный диабет не повышает риск развития рака молочной железы

Согласно исследованию, в котором приняли участие почти 750 тысяч матерей, опубликованному а ежегодном конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета (Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes), у женщин, страдающих гестационным диабетом, вероятность развития рака молочной железы не повышается.

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