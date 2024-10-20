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Умерли из-за страха, а не от голода? Неожиданный поворот в трагедии с 67-дневным дрейфом в открытом море

Умерли из-за страха, а не от голода? Неожиданный поворот в трагедии с 67-дневным дрейфом в открытом море

Новый и неожиданный поворот появился в трагедии с 67-дневным дрейфом в открытом море трёх путешественников, выжил из которых лишь один.

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