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Интеграция детей из других стран в российские школы: вызовы и пути решения

Интеграция детей из других стран в российские школы: вызовы и пути решения

Интеграция детей из других стран в российские школы: вызовы и пути решения Елена ГалицкаяВ средней школе поселка Аэропорт Дзержинского района Волгограда возникла серьезная проблема, связанная с обучением детей, приехавших в Россию из стран СНГ.

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Комментарии
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Слава Охрименко
убрать со школ всех черножопых , пусть учатся в своей стране со своими родителями и своим президентом .Не фиг халяву ловить
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