Интеграция детей из других стран в российские школы: вызовы и пути решения Елена ГалицкаяВ средней школе поселка Аэропорт Дзержинского района Волгограда возникла серьезная проблема, связанная с обучением детей, приехавших в Россию из стран СНГ.