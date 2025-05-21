Бастрыкин предложил перенести на бизнес издержки по мигрантам

Царьград Фото: Олег Рукавицын Если какой-то бизнесмен в России считает, что ему без мигрантов никак не обойтись, то пусть он и берёт на себя все издержки по пребыванию у нас этих «иностранных специалистов».
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