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Спички - не игрушка

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Бастрыкин предложил перенести на бизнес издержки по мигрантам

Бастрыкин предложил перенести на бизнес издержки по мигрантам

Царьград Фото: Олег Рукавицын Если какой-то бизнесмен в России считает, что ему без мигрантов никак не обойтись, то пусть он и берёт на себя все издержки по пребыванию у нас этих «иностранных специалистов».

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