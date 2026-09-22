Медведев назвал Мерца самым бесполезным канцлером Германии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его «жалким позорищем» и худшим главой правительства в истории ФРГ.
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