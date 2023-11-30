В Астрахани экстренно запускают новый маршрут

В связи с внезапным уходом с маршрута прежнего перевозчика. 29 ноября представитель перевозчика-индивидуального предпринимателя без предупреждения прекратил пассажирские перевозки на маршруте N 57с (ходит в поселок Инициативный от Холодильников рыбокомбината).
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