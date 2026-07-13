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Царьград

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Детей могут оставить без любимого блюда: У экспертов возникли вопросы к картошке-фри

Детей могут оставить без любимого блюда: У экспертов возникли вопросы к картошке-фри

У экспертов в области питания возникли вопросы к любимому детскому блюду в кафе – картошке-фри. Сопредседатель движения "Национальный родительский комитет" Юрий Оболонский указал на вред, который наносит этот фастфуд детскому организму.

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