Россия призвала МАГАТЭ назвать виновного в очередной атаке на ЗАЭС

t.me/ЗАЭС. Официально В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) должны назвать виновного в очередной атаке на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), а также предостеречь Украину от дальнейших аналогичных действий.
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