Мэр Калугу прошелся по городу и раздал несколько поручений

Сегодня городской голова инспектировал сквер Медсестер, улицы Марата и Достоевского и дал своим подчиненным несколько порученийСегодня городской голова инспектировал сквер Медсестер, улицы Марата и Достоевского и дал своим подчиненным несколько поручений.
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