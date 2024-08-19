Мэр Калугу прошелся по городу и раздал несколько поручений

Сегодня городской голова инспектировал сквер Медсестер, улицы Марата и Достоевского и дал своим подчиненным несколько порученийСегодня городской голова инспектировал сквер Медсестер, улицы Марата и Достоевского и дал своим подчиненным несколько поручений.