НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Мэр Калугу прошелся по городу и раздал несколько поручений

Мэр Калугу прошелся по городу и раздал несколько поручений

Сегодня городской голова инспектировал сквер Медсестер, улицы Марата и Достоевского и дал своим подчиненным несколько порученийСегодня городской голова инспектировал сквер Медсестер, улицы Марата и Достоевского и дал своим подчиненным несколько поручений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх