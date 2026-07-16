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Расправившийся с исполнительницей теракта в Монако стоял за 20 попытками терактов в России

Расправившийся с исполнительницей теракта в Монако стоял за 20 попытками терактов в России

Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович, которого подозревают в расправе над украинкой Анастасией Березовской после ее покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пытался совершить теракты в России.

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