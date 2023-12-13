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«Фабрирование» и «кабрирование»: «Небратья» пожаловались что русские нечестно используют «ФАБы» и «КАБы»

«Фабрирование» и «кабрирование»: «Небратья» пожаловались что русские нечестно используют «ФАБы» и «КАБы»

По информации, переданной Александром Тарнавским из руководства соединений оппонента, наши воздушные соединения значительно усилили применение авиационных средств в онтогении мест развёртывания «небратьев» на ключевом центральном направлении Эти действия свидетельствуют о нарастающем давлении на «небратьев» и выявляют критические слабости в их возможностях как-либо успешно влиять на развивающуюся ситуацию «ФАБы» и «КАБы» Тарнавский уточнил, что за сутки наши воздушные соединения задействовали не менее 40 изделий типа «ФАБ» и «КАБ», в том числе и с использованием универсальных модулей планирования и коррекции только на данном направлении.

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