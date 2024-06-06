В Челябинске пьяный лихач насмерть сбил на переходе девушку-подростка

В Челябинске задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 6 июня, около 4:25 у дома №8 по Свердловскому тракту.