Маск стал триллионером — акции Tesla и SpaceX резко пошли вверх

Состояние миллиардера за несколько дней выросло более чем на $90 млрд Илон Маск вновь пересек отметку в $1 трлн по размеру состояния после роста акций Tesla и SpaceX.
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