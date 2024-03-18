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Позитив для оптимистов

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На сегодняшний день была назначена масштабная провокация - политическая акция, призванная показать, насколько шаткая ситуация в России...

На сегодняшний день была назначена масштабная провокация - политическая акция, призванная показать, насколько шаткая ситуация в России...

  Расследования Царьграда – плод совместной работы группы аналитиков и экспертов. Мы вскрываем механизм работы олигархических корпораций, анатомию подготовки цветных революций, структуру преступных этнических группировок.

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М
ММ
Запад не знает, что во время войны главнокомандующего не меняют!
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