Захарова оценила ситуацию на Ближнем Востоке

Она напомнила о влиянии Вашингтона на ситуацию, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT. Мария Захарова считает, что желание властей США монополизировать посредническую роль в местном конфликте, законсервировать статус-кво и продвигать «экономический мир» лишь способствовали накапливанию конфликтного потенциала.