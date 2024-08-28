Захарова оценила ситуацию на Ближнем Востоке

Она напомнила о влиянии Вашингтона на ситуацию, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT. Мария Захарова считает, что желание властей США монополизировать посредническую роль в местном конфликте, законсервировать статус-кво и продвигать «экономический мир» лишь способствовали накапливанию конфликтного потенциала.
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