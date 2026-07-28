В Республике Алтай ввели суточный интервал между заправками автомобилей

Одновременно в регионе организовали так называемый "зеленый коридор" для сельхозпроизводителей Власти Республики Алтай ввели ограничение на повторную заправку автомобилей на АЗС: теперь один и тот же автомобиль можно заправлять не чаще одного раза в 24 часа.