В Республике Алтай ввели суточный интервал между заправками автомобилей

Одновременно в регионе организовали так называемый "зеленый коридор" для сельхозпроизводителей Власти Республики Алтай ввели ограничение на повторную заправку автомобилей на АЗС: теперь один и тот же автомобиль можно заправлять не чаще одного раза в 24 часа.
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