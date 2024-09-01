Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Айнур Курманов.   Вслед за Казахстаном теперь еще Киргизия присоединяется к кампании по соблюдению антироссийских санкций, введённых США и ЕС, отказываясь работать с российскими банками, фактически удушая своих же трудовых мигрантов и собственный реальный сектор экономики.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Печальненько. Опять придется воевать с басмачами....
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12 час.

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