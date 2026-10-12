Европа не будет развязывать военный конфликт с Россией без поддержки и одобрения Вашингтона.Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube‑канала заявил, что инициативы европейских стран – в том числе предложения президента Франции Эммануэля Макрона по ядерному оружию – могут спровоцировать жёсткую реакцию со стороны России.
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