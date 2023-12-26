Транспортный коллапс в Челябинске: горожане уверены, что ночью дороги не чистили

Челябинцы заявили о неготовности городских властей к обрушившемуся на областной центр снегопаду. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь к середине вторника, 26 декабря, в Челябинске начала спадать напряженная ситуация на дорогах, связанная с бушующим в городе и окрестностях бураном.