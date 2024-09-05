The Mirror: принц Гарри готов вернуться к обязанностям при одном условии

Согласно информации, полученной изданием The Mirror от источника из близкого окружения герцога Сассекского, принц Гарри готов вернуться к исполнению своих королевских обязанностей, но при одном условии: он ждет публичных извинений от своего брата принца Уильяма.
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