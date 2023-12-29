Тридцать астраханцев получили награды за личный вклад в развитие региона

В преддверие Нового года лучшие астраханские врачи, учителя, журналисты, представители общественности и исполнительных органов были отменены государственными и региональными знаками отличия за участие в социально-экономическом развитии региона и многолетний труд.
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