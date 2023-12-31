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Что нужно для того, чтобы ебануть по блядской Чехии?

Что нужно для того, чтобы ебануть по блядской Чехии?

Всего-навсего - обращение (или заявление) РФ. Примерно с таким текстом: "В целях обеспечения безопасности РФ и ее граждан, ввиду того, что делегация Чешской республики уклонилась от участия в заседании Совета безопасности ООН по вопросу атаки Белгорода 30.

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Комментарии
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евгений Данилов
Абсолютное ДА. И чтобы саксы задумались что и их может не миновать чаша сия.
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