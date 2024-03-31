В 1942 году у самолета закончилось топливо и он сел посреди Тихого океана. 3 человека экипажа жили в лодке 34 дня

16 января 1942 года с палубы авианосца был отправлен боевой самолет. Трое членов экипажа должны были осуществлять противолодочную разведку, однако ошибочный маневр пилота привел к тому, что они потеряли курс и израсходовали топливо быстрее, чем планировалось.