В 1942 году у самолета закончилось топливо и он сел посреди Тихого океана. 3 человека экипажа жили в лодке 34 дня

16 января 1942 года с палубы авианосца был отправлен боевой самолет. Трое членов экипажа должны были осуществлять противолодочную разведку, однако ошибочный маневр пилота привел к тому, что они потеряли курс и израсходовали топливо быстрее, чем планировалось.
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