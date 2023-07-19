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Кто из глобальных сообществ впишется за Россию

Кто из глобальных сообществ впишется за Россию

Недавнее принятие закона о запрете в России операций по смене пола и прочему ограничению возможностей самоопределения людей с глубокими психическими, психиатрическими и гормональными проблемами, с неустойчивой гендерной самоидентификацией, представляется крайне спорной инициативой.

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Комментарии
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Наталия Шулепова
Давайте тогда признаем нормальными людей, думающих что они Наполеоны, деревья, говорящие грибы. Если человек не принимает себя человеком, самим собой, то надобно лечить - кого-то психически, кого-то гормонами, кого-то хирургически, но признавать инвалидами, давать справки и отклонения от участия в спортивных соревнованиях, конкурсах красоты и т.п.К стати, на мой взгляд, не этично участвовать в конкурсах вообще людям с хирургическими вмешательствами: смена пола, изменения органов, имплантации, инъекциями, подтяжками,. Особая красота - это генетически штучный продукт, и чествовать надо именно натуральность, а остальные , прошедшие тюнинг- просто биоконструкторы
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