Кто из глобальных сообществ впишется за Россию

Наталия Шулепова

Давайте тогда признаем нормальными людей, думающих что они Наполеоны, деревья, говорящие грибы. Если человек не принимает себя человеком, самим собой, то надобно лечить - кого-то психически, кого-то гормонами, кого-то хирургически, но признавать инвалидами, давать справки и отклонения от участия в спортивных соревнованиях, конкурсах красоты и т.п.К стати, на мой взгляд, не этично участвовать в конкурсах вообще людям с хирургическими вмешательствами: смена пола, изменения органов, имплантации, инъекциями, подтяжками,. Особая красота - это генетически штучный продукт, и чествовать надо именно натуральность, а остальные , прошедшие тюнинг- просто биоконструкторы