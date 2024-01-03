Токаев: С Луны ясно, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России

Президент Казахстана напомнил, что РФ является постоянным членом Совбеза ООННи одна проблема в мире не может быть решена без участия России, это «ясно с Луны», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan.
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