Токаев: С Луны ясно, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России

Президент Казахстана напомнил, что РФ является постоянным членом Совбеза ООННи одна проблема в мире не может быть решена без участия России, это «ясно с Луны», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan.