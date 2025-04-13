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Царьград

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  • Амара Карпова
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Русские должны знать: Под Харьковом пропущен мощный удар. Прорыв на 34 км. "Двухсотых" море

Русские должны знать: Под Харьковом пропущен мощный удар. Прорыв на 34 км. "Двухсотых" море

Bild: Русские войска совершили прорыв в Харьковской области шириной 34 кмНемецкий обозреватель Юлиан Репке пишет в материале для Bild, у украинской армии появились огромные проблемы в Харьковской области.

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