Русские должны знать: Под Харьковом пропущен мощный удар. Прорыв на 34 км. "Двухсотых" море

Bild: Русские войска совершили прорыв в Харьковской области шириной 34 кмНемецкий обозреватель Юлиан Репке пишет в материале для Bild, у украинской армии появились огромные проблемы в Харьковской области.
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