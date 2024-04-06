РИАН: Госсекретарь США Блинкен не убедил Макрона свернуть с курса на эскалацию

США официально заявили о том, что не станут отправлять своих военных на Украину. Позицию станы выразил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, обращаясь в первую очередь к автору данной инициативы, французскому президенту Эммануэлю Макрону.
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