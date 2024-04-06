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РИАН: Госсекретарь США Блинкен не убедил Макрона свернуть с курса на эскалацию

РИАН: Госсекретарь США Блинкен не убедил Макрона свернуть с курса на эскалацию

США официально заявили о том, что не станут отправлять своих военных на Украину. Позицию станы выразил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, обращаясь в первую очередь к автору данной инициативы, французскому президенту Эммануэлю Макрону.

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Комментарии
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Александр Терехов
Лягушатник хренов, наверное, пока не получит по соплям - не престанет распускать свой петушиный гамбургский хвост. Игрочишка в войнушку хренов! Даже &quot;старшие дяди&quot; ему похрен!!
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