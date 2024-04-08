Услугу по согласованию транспортных схем ускорили в Подмосковье

Срок согласования схем транспортного обслуживания сократили на подмосковном портале госуслуг. Теперь онлайн-услуга предоставляется за десять рабочих дней вместо 14, сообщили в Мингосуправления Московской области.
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