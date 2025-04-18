Британия представила США проект соглашения о снижении пошлин

Великобритания представила США проект по сделке о снижении пошлин. Об этом сообщила газета Guardian. «Британские чиновники представили американским коллегам проект сделки, который включает снижение пошлин на сталь, алюминий и автомобили.
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