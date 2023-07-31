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Найденный в пустыне камень уже бывал на Земле, но затем отправился в космос и вернулся через 10000 лет

Найденный в пустыне камень уже бывал на Земле, но затем отправился в космос и вернулся через 10000 лет

Французские ученые обнаружили посреди Сахары черный камень. После анализа оказалось, что речь идет о странном метеорите.

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Комментарии
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Oltaviro Oltaviro
Это он сам рассказал?
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23 час.
Денис Викторович
Меня смешит скептицизм научного сообщества. Как похоже на религию. Пытаются натянуть всё непонятное на привычную для учённых картину мира. Бояться того, что непонятно и отсюда все сетования.
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4 час.

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