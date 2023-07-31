Найденный в пустыне камень уже бывал на Земле, но затем отправился в космос и вернулся через 10000 лет

TRENDYMENПрогрессПодписатьсяНайденный в пустыне камень уже бывал на Земле, но затем отправился в космос и вернулся через 10000 летФранцузские ученые обнаружили посреди Сахары черный камень. После анализа оказалось, что речь идет о странном метеорите.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииOltaviro OltaviroЭто он сам рассказал?Ответить23 час.Денис ВикторовичМеня смешит скептицизм научного сообщества. Как похоже на религию. Пытаются натянуть всё непонятное на привычную для учённых картину мира. Бояться того, что непонятно и отсюда все сетования.Ответить4 час.
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