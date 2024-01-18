Ледоход среди зимы отменил на реке Дон под Волгоградом Крещенские купания

Всему виной оказались резкие перепады температуры.фото: vk.com--> Под Волгоградом зимний температурный плюс пришел на смену трескучим рождественским морозам так резко, что стал причиной настоящего ледохода на реке Дон.
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