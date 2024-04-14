9 апреля в рамках проекта для молодёжи ´Твой путь в жизни´ в городской библиотеке №16 для учащихся УО ´БГИСК´ прошла информационно-игровая программа ´Быть здоровым, жить активно - это стильно, позитивно!´.
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