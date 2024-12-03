Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как только немногочисленные передовые отряды бандитов встретили серьезное сопротивление, и они увидели, что при их появлении никто не бежит, они сами быстро дали деру

Как только немногочисленные передовые отряды бандитов встретили серьезное сопротивление, и они увидели, что при их появлении никто не бежит, они сами быстро дали деру

Сирия — надеюсь время «перегруппировок» кончилось. Как и время неэффективных командиров, которых из уже непонятно каких соображений, вместо того, чтобы выгнать хотя бы в отставку, пытаются пристроить то на одно, то на другое «тепленькое место», где они своей некомпетентностью неизменно наносят вред российской государственности.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Хватит замораживать конфликты. Всеми силами надо стремиться к их логическому завершению - уничтожению всех этих бандитов. Жаль ребят. но верю что за них отомстят наши парни и иранские по полной
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13 час.

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