«У нас достаточно развиты новые материалы, новые технологии создаются с учетом 3D». Белоруссия надеется участвовать в создании Российской орбитальной станции

Белоруссия надеется внести свой вклад в создание Российской орбитальной станции, о чем сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук (НАН) Белоруссии академик Петр Витязь.
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