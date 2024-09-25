Тюменский полицейский помогал мигрантам задержаться в стране

В Тюмени утвердили обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника регионального УМВД. Он обвиняется в организации незаконной миграции и взяточничестве, сообщает в telegram-канале прокуратура региона.
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