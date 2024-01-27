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Il Giornale: в Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны

Il Giornale: в Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны

В Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны. Об этом пишет Il Giornale. Протестующие на сельскохозяйственной технике заблокировали развязку трассы A1, оккупировав пункт взимания платы Орте в районе Витербесе.

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