Il Giornale: в Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны

В Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны. Об этом пишет Il Giornale. Протестующие на сельскохозяйственной технике заблокировали развязку трассы A1, оккупировав пункт взимания платы Орте в районе Витербесе.
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