Атакуют дронами: В ВСУ придумали «план Б» на случай срыва мирных переговоров

«Линия дронов» ВСУ станет запасным планом при провале переговоров.В условиях затянувшегося военного конфликта и неопределенности относительно результатов мирных переговоров, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали альтернативный план действий, получивший кодовое название «Линия дронов».
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