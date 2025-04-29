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Атакуют дронами: В ВСУ придумали «план Б» на случай срыва мирных переговоров

Атакуют дронами: В ВСУ придумали «план Б» на случай срыва мирных переговоров

«Линия дронов» ВСУ станет запасным планом при провале переговоров.В условиях затянувшегося военного конфликта и неопределенности относительно результатов мирных переговоров, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали альтернативный план действий, получивший кодовое название «Линия дронов».

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