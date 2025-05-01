Минобороны сообщило об ударах армии России по цехам производства дронов ВСУ

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС ВС РФ поразили цеха производства беспилотников ВСУ, а также различные цели на военных аэродромах противника.
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