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Минобороны сообщило об ударах армии России по цехам производства дронов ВСУ

Минобороны сообщило об ударах армии России по цехам производства дронов ВСУ

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС ВС РФ поразили цеха производства беспилотников ВСУ, а также различные цели на военных аэродромах противника.

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