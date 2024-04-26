Депутат Шеремет предложил переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь Байдена

Михаил Шеремет, депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма, выдвинул идею переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена и назвать его «Кровавый Джо».
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