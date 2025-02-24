На 8 марта в 2025 году не будет длинных выходных

В 2025 году россиянам не стоит ждать длинных выходных в Международный женский день. Куда пропал дополнительный выходной, а также как будут отдыхать жители страны в первый весенний месяц, рассказали "Известия".
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